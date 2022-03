Heidelberger Clemens-Brentano-Preis geht an Hanna Engelmeier

Der mit 10 000 Euro dotierte Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht an Hanna Engelmeier. Die Autorin wird für ihren im Verlag Matthes & Seitz erschienenen Essayband „Trost. Vier Übungen“ geehrt. Das teilte die Stadt Heidelberg am Donnerstag mit. Die Jury, bestehend aus professionellen Kritikern sowie Studierende der Germanistik, begründete ihre Entscheidung damit, dass die Autorin mit „einer so präzisen wie agilen Sprache, intellektuell herausfordernd und mit parodistischem Witz“ unerwartete Wissenswelten eröffne.

Sie erkunde, wie Texte und Textgattungen mit dem subjektiven Bedürfnis nach Trost umgehen, und spanne dabei Bögen von Rilke zu Lady Gaga, von Brentano zu David Foster Wallace. Der Preis soll am 22. Juni an die 1983 geborene Kulturwissenschaftlerin Engelmeier verliehen werden. tog (Bild: C. Werner)

