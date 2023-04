Heidelberg. Die Buslinie 38 in Heidelberg nimmt zum 1. Mai wieder den Betrieb auf. Wie die RNV mitteilte, fährt die Saisonlinie zwischen dem Hans-Thoma-Platz und dem Heiligenberg.

Dabei werden die Busse an Sonn- und Feiertage zwischen 10 Uhr und 17.30 Uhr im 60-Minuten-Takt fahren. An der Haltestelle Hans-Thoma-Platz besteht eine Umsteigemöglichkeit zu der Stadtbahnlinie 5 in die Innenstadt. Die Buslinie 38 wird bis zum 1. November 2023 in Betrieb sein.