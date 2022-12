Heidelberger Burschenschaftsskandal: Staatsanwaltschaft fordert Bewährungstrafen

Heidelberg. Im Prozess gegen vier Burschenschaftler vor dem Heidelberger Amtsgericht hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer Bewährungsstrafen zwischen 11 und 12 Monaten gefordert. Die Verteidiger der Männer forderten einen Freispruch für ihre Mandanten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was war passiert?

Die Angeklagten zwischen 22 und 28 Jahren ausund Köln müssen sich seit Anfang November vor dem Heidelberger Amtsgericht verantworten, weil sie einen Mann im August 2020 antisemitisch beleidigt, mit Gürteln geschlagen und mit Münzen beworfen haben sollen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz In Heidelberger Burschenschaft gedemütigt? Prozessauftakt gegen Normannia-Mitglieder Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Justiz Warum sich die Aufarbeitung des Heidelberger Burschenschaftsskandals schwierig gestaltet Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heidelberg Heidelberger Burschenschaft-Affäre: „Eine Mauer des Schweigens“ Mehr erfahren

Zwei der Beschuldigten waren zum Tatzeitpunkt Mitglieder der inzwischen aufgelösten Activitas der Heidelberger Burschenschaft Normannia, die beiden anderen Mitglieder einer Kölner Verbindung.

Prozess in finalen Phase

Damit ist der Prozess in seine finale Phase eingetreten, ein Urteil wird am kommenden Donnerstag erwartet.

Die bisherigen Prozesstage haben offenbart, wie schwierig sich die Ermittlungen im Burschenschaftsmilieu gestaltet haben. Von einer "Mauer des Schweigens" berichtete eine Ermittlerin am zweiten Prozesstag und auch die Staatsanwalt Thomas Bischoff betonte in seinem Plädoyer die schwierige Beweisführung, "weil außer den Polizeibeamten quasi jeder ein mehr oder weniger großes Eigeninteresse" verfolgt habe.



"Der Angeklagte habe sich freiwillig in eine tiefbraune Subkultur begeben", so Bischoff in seinem Plädoyer, der von einer "toxischen Mischung aus Wetlanschauung und Suff" sprach, die während der Ermittlungen offenbar geworden sei.