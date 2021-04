Heidelberg zieht "Notbremse": Ab Freitag gelten wieder verschärfte Corona-Regeln

Heidelberg. In Heidelberg gelten ab Freitag wieder verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, hat am 21. April festgestellt, dass in der Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten hat. Maßgeblich sind die Zahlen des Landesgesundheitsamts.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, muss damit nun die sogenannte „Notbremse“ gezogen werden. Infolge der „Notbremse“ gelten im Stadtkreis Heidelberg ab Freitag, 23. April, folgende Regelungen: