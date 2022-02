Heidelberg zeigt Borcherts „Draußen vor der Tür“ eindrücklch

Heute „Outdoor“ zu sein, ist zumindest in hochpreisigen Funktionsjacke und Thermozelten, schick und Zeichen eines umweltbewussten „Lifestyle“. „Draußen vor der Tür“, wie Wolfgang Borchert titelte, wandelte man im Nachkriegsdeutschland weniger komfortabel durch die frostigen Räume der jüngeren Geschichte. Geschunden, hungernd, hinkend: so sah man sie in abgewetzten Uniformen über Bahnhöfe und Behördenflure schlurfen, die aus Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Gestalten. Wolfgang Borchert war selbst einer von ihnen, doch er konnte sich nicht an der Normalisierung der Umstände erfreuen, starb er doch bereits 26-jährig am 20. November 1947 nur einen Tag vor der Uraufführung seines einzigen Theaterstückes. Sein expressionistisches Stationendrama, eine Mischung aus Brecht’schem Lehrstück und mittelalterlichem Mysterienspiel, wendet sich gegen die damals herrschende Parole „Nicht nachgrübeln - leben!“.

Exzellente Ausstattung

Auf der Heidelberger Studiobühne Zwinger 1 überzeugte jetzt Regisseurin Mirjam Loibl mit einer handwerklich blitzsauberen Inszenierung und solider Textarbeit, wobei in der gut einstündigen Strichfassung der Hörspielcharakter des exemplarischen Heimkehrerschicksals als Zitat stets im Raum schwebt. Exzellent, gar preisverdächtig ist dazu noch die Ausstattung: Bühnenbildner Maximilian Hartinger setzt auf großformatige Filzskulpturen zwischen Käthe Kollwitz’ „Mutter mit totem Sohn“ (Neue Wache, Berlin) und Büßermönchen. Beides passt. Die Kostüme Anna Maria Schories nicht minder, Joseph-Beuys-Filz auch hier - halbe Uniformen für (nur noch) halbe Menschen.

Heimkehrer Beckmann findet seine Frau in den Armen eines anderen, sein Platz ist besetzt, er geht in die Elbe, doch selbst die will ihn nicht. Da muss man erstmal drüber weg. Jonah Moritz Quast überzeugt mit eindrucksvoller Schauspielleistung. Opfer und Täter zugleich, geht er zu seinem ehemaligen Offizier (prächtig und donnernd: Olaf Weißenberg), der seinen Wunsch, die Verantwortung zurückzunehmen allenfalls für eine Kabarettnummer hält. Wo er auch hinkommt, Beckmann bleibt ein Abgewiesener, dem man in Ermangelung von Antworten alte Kleider anbietet.

Quast gibt ihm jene zwischen Wahnsinn und Wut oszillierende Verzweiflung mit auf den Weg des Stationendramas, die bei allen Begegnungen für höchste Spannung sorgt. Ob mit Christina Rubruck als maliziöse Elbe oder Frau Kramer, Esra Schreier (der ewig Andere) oder dem als „lieber Gott“ wie als feiger Kabarettdirektor jovial gelassene Marco Albrecht: Alle haben sich arrangiert, abgefunden, ein Nest gebaut, das „Beste“ daraus gemacht. Gewissenlose Fieslinge sieht man weniger als bequeme Menschen, die sich ihr Stückchen Glück mit „Nicht nachgrübeln - leben!“ erschleichen, wie kalter Nebel, der Bühne und Schlachtfelder einlullt, damit langsam Gras darüber wachsen kann.

Wieder am 3. und 14. März, Karten unter 06221/582 00 00.

