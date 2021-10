Heidelberg will auf allen Straßen Tempo 30

Heidelberg. Auf Heidelberger Straßen soll künftig die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelten. Tempo 50 sei dann nur noch die Ausnahme, nicht mehr die Regel, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Bereits jetzt gelte auf vielen Strecken in der Stadt Tempo 30, Tempo 20 oder Schrittgeschwindigkeit. Um die neue Regel umsetzen zu können, will Heidelberg an dem Pilotprojekt „Regelumkehr Tempo 30“ des Bundes teilnehmen. Den Angaben zufolge wurde ein entsprechender Antrag bei Bundesverkehrsministerium gestellt. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) sagte: „Mit Tempo 30 statt 50 als Regelgeschwindigkeit soll der Verkehr in unserer Stadt sicherer und nachhaltiger werden. Wir wollen damit Unfälle vermeiden und die gegenseitige Rücksichtnahme fördern. Wir sehen aber auch Chancen, dass sich der innerstädtische Verkehrsfluss verbessert und Luftverschmutzungen zurückgehen.“

