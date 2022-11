Heidelberg wählt Oberbürgermeister

Heidelberg. Rund 110 000 Menschen in Heidelberg können am Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl gehen. Drei Frauen und sechs Männer haben sich für den Posten beworben. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten die ehemalige Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Amtsinhaber Eckart Würzner (parteilos). Er ist seit 2006 Chef im Rathaus und wird unter anderem von CDU und FDP unterstützt.

Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Wenn keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, ist ein zweiter Wahlgang nötig. Dieser wäre am 27. November.

In Heidelberg leben rund 160 000 Menschen. Die Akademikerquote in der Unistadt ist mit über 40 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hoch. Etwa 39 Prozent der Einwohner sind nach Angaben der Kommune jünger als 30 Jahre, knapp 16 Prozent älter als 65. Beliebt ist die Stadt mit der Schlossruine über dem Neckar auch bei Millionen von Touristen, die jedes Jahr zu Besuch kommen.

Bürgermeisterwahlen finden in Baden-Württemberg in der Regel unabhängig von der Wahl des Gemeinderats statt. Nur in kreisfreien Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern - Stadtkreise genannt - und sogenannten Großen Kreisstädten ab 20 000 Einwohnern werden die Rathauschefs als Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin bezeichnet.