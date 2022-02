Heidelberg verschenkt 1000 Obstbäume

1000 Bäume warten auf ein neues Zuhause: Vom 1. bis 17. März verteilt die Heidelberger Stadtverwaltung die jungen Obstgehölze an Bürgerinnen und Bürger, damit im Stadtgebiet zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel entsteht. Schon im vergangenen Herbst sind 500 Bäume vergeben und gepflanzt worden. Die Baumschüler waren sehr begehrt: Innerhalb von 48 Stunden hatten sich 500 Interessierte gemeldet. Die Bäume werden nur an Einwohner der Stadt vergeben und dürfen nur in Heidelberg gepflanzt werden. Als Nachweis wird ein Foto gefordert, das den eingepflanzten Stamm zeigt.

Ab heute können sich die Interessierten auf der städtischen Internetseite um einen „Traumbaum“ bewerben. Apfelbäume, Birnbäume, Kirschbäume, Pflaumenbäume, Quitten und Mirabellen etwa sind zu haben. In drei Gärtnereien werden die Obstbäume bereitgestellt. Überwiegend Halbstämme sind es, aber auch Buschbäume, alle erreichen eine geringere Wuchshöhe, so dass sie auch in einen Stadtpark passen.

Von Apfel bis Quitte

1997 hat sich die Stadt einen eigenen Artenschutzplan verschrieben.Im März 2021 verabschiedete der Gemeinderat die erweiterte „Biodiversitätsstrategie zum Erhalt und zur Förderung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet“. Darin sind 30 konkrete Maßnahmen aufgelistet: Dazu gehört die Vermeidung von Schottergärten genauso wie mehr Artenvielfalt auf den Flächen des Landschaftsamtes.

Die Unistadt ist durchaus schon grün: Etwa 40 Prozent der Heidelberger Bodenfläche sind bewaldet, 3300 Hektar besiedelt oder für den Verkehr genutzt. 2800 Hektar werden landwirtschaftlich genutzt. Grün allein reicht indes nicht, wenn - weltweit - die Artenvielfalt zurückgeht. Besonders Käfer, Bienen und Hummeln profitieren von den arten- und blütenreichen Obstbäumen. Das zieht Insektenfresser an: Gartenrotschwanz, Buntspecht und Star, aber auch Meisen brüten mit Vorliebe in Obstbäumen. In Apfelbäumen bilden sich nach einigen Jahren oft natürliche Höhlen - zusammen mit dem reich an Insekten gedeckten „Tisch“ sind sie eine ideale Wohnadresse für Höhlenbrüter, Fledermäuse und später auch Totholzkäfer. „Obstbäume sind ökologisch sehr wertvoll, da sie vielen Vogel- und Insektenarten einen Lebensraum bieten. Wir wollen mit dieser Aktion unsere Stadt ökologisch aufwerten, die Biodiversität im Stadtgebiet und in den Heidelberger Gärten fördern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner

Spende der Adam-Stiftung

Die Finanzierung der einzelnen Bausteine für mehr Biodiversität soll vor allem über Fördermittel des Landes, des Bundes und Ausschreibungen im Rahmen von Naturschutzprojekten gelingen. Die Hälfte der nun zu verteilenden Bäume werden durch die „Anja und Markus Adam Stiftung für Natur und Artenschutz Heidelberg“ bezahlt. Die Stiftung engagiert sich unter anderem auch in der Zoo-Akademie.