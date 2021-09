Heidelberg und Montpellier helfen sich beim Klimaschutz

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg hat am Wochenende ihre Partnerschaft mit der südfranzösischen Stadt Montpellier gefeiert. Seit 60 Jahren sind die beiden Kommunen freundschaftlich miteinander verbunden, seit 35 Jahren verstärkt das Montpellier-Haus die Partnerschaft institutionell. Zu den Festlichkeiten reiste eine Delegation mit Oberbürgermeister Michaël Delafosse an den Neckar. Er und sein Heidelberger Amtskollege Eckart Würzner tauschten beim Festakt nicht nur Weinreben aus, sondern unterzeichneten auch eine Kooperationsvereinbarung in den Bereichen Klimaschutz und Ökonomie. Demnach will Heidelberg ein kostenloses ÖPNV-Angebot nach Vorbild der Partnerstadt errichten, die Fahrradmobilität in Montpellier ausbauen helfen und – abgesehen von den zentralen Verkehrsachsen – Tempo 30 flächendeckend in Heidelberg etablieren. Auch dies soll nach dem Muster des Mobilitätskonzepts von Montpellier geschehen. Einen Wissenstransfer vereinbarten beide Städte vor allem in den Bereichen der Lebenswissenschaften und Medizin. bjz

