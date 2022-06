Heidelberg testete vorab

Sehr voll war die Heidelberger Innenstadt besonders am Samstag Rund 60 000 Gäste zog auch nach Schätzungen der Polizei die erste Schlossbeleuchtung nach zwei Jahren an, bestätigt Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing. Auch vor Einführung des 9-Euro-Tickets hat es bei Schlossbeleuchtungen regelmäßig volle Bahnen und Busse gegeben. Aber nun konnte man etwa aus Osterburken oder Mosbach ebenfalls günstig zu der Veranstaltung anreisen.

Die Stadt begrüßte indes die bundesweite Einführung neuen Spartickets. „Das Ticket setzt einen guten Impuls, niederschwellig den ÖPNV auszuprobieren und mehr Bewegung in das Thema zu bringen“., unterstrich OB Eckart Würzner: „Mein Ziel ist es, den ÖPNV dann für alle Jugendlichen kostenlos und für über 60-Jährige für nur 365 Euro im Jahr anzubieten.“ An vier Samstagen im März und April 2022 konnten Busse und Bahnen in ganz Heidelberg bereits kostenlos genutzt werden.

Die Bilanz fiel positiv aus: Im Schnitt stiegen 15 Prozent mehr Fahrgäste ein als an Samstagen davor – jeweils durchschnittlich 10 000 Personen mehr. Der Gemeinderat hatte zugestimmt, dass die Mehrkosten in Höhe von 140 000 Euro von der Kommune übernommen werden. miro