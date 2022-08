Mannheimer Morgen Plus-Artikel Porträt Heidelberg testet Aufstellen von Pizzakarton-Müllbehältern

Vier von fünf Beschäftigten sind männlich: Sylvia Hafner leitet das Amt für Abfallwirtschaft in Heidelberg. Empfindet sie sich als Pionierin? Und was ist mit Pizzakartons, die in keinen öffentlichen Mülleimer passen?