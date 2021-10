Heidelberg sorgt sich um Zunahme nächtlicher Exzesse

Heidelberg. Von Michaela Roßner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Bereich vor der Alten Brücke Anziehungspunkt nachts. © Philipp Rothe

Sie kommen, um Party zu machen – und werden immer häufiger zum Problem: Jugendliche und Heranwachsende, die stark alkoholisiert nachts die Heidelberger Altstadt unsicher machen und Anwohner um ihren Schlaf bringen. Die Stadt lässt nun ein nächtliches Alkohol-Verkaufsverbot prüfen. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittag bei einem Pressegespräch mitgeteilt. Der Ausschank in Kneipen soll davon – innerhalb der genehmigten Schankzeiten – nicht betroffen sein.

Diesmal geht es nicht um die Untere Straße. Die Kneipen wirkten sogar „ordnend und beruhigend“, betont der Stadtchef. Das Problem aus seiner Sicht sind kleine „Supermärkte“, deren Geschäftsmodell darin bestehe, spät am Abend und nachts Hochprozentiges in Litermengen zu verkaufen. Ihre Kundschaft sei kaum noch ansprechbar und keinerlei vernünftiger Ansprache zugänglich.

In den vergangenen Wochen habe man bereits sieben Mal den Bereich um die Alte Brücke räumen lassen müssen. Der Kommunale Ordnungsdienst werde ständig verstärkt, aber das Problem bleibe.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kein „Heidelberg-Problem“

Es sei kein „Heidelberg-Problem“, betont Würzner. Vielmehr litten bundesweit viele Städte mit „Ausgehkultur“ unter diesem Phänomen: Köln, Hamburg, Düsseldorf zum Beispiel. Auch viele „Junggesellenabschiede“ endeten in der Nacht mit Ordnungswidrigkeiten wie Ruhestörungen. Aber auch Körperverletzungen kommen regelmäßig vor. Apropos Lärm: Auch der Einsatz von lauten Musikgeräten soll nachts verboten werden. Wann dieses Alkoholverkaufsverbot greifen soll, ist noch nicht klar. Zuerst müssen die Juristen eine möglichst „wasserfeste“ Grundlage erarbeiten. „Das wird nicht einfach“, weiß Würzner, „schließlich soll die Regelung nicht gleich von einem Gericht gekippt werden.“ Würzner bedauerte, dass das Land eine ähnliche Vorgabe vor der Pandemie wieder zurückgenommen hatte. „Es wäre uns lieber, wenn es eine landesweite Regelung gäbe.“

Die Heranwachsenden, Jugendlichen oder jungen Erwachsen kämen selten aus der Stadt selbst, sondern reisten von weiter her an, um hier zu „feiern“. Von den 20 Personen, die am Sonntagmorgen auffällig gewesen wären, seien „19 von weiter her“.

Zwei Beispiele aus dem Polizeibericht vom Wochenende: Am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr war es nach Mitteilung der Polizei im Bereich der Dreikönigstraße aus noch unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen vier Personen vor einem Lokal gekommen. Zwei 19- und 27 -Jährige wurden von zwei bislang unbekannten Tätern angegangen und leicht verletzt. Die Unbekannten entfernten sich vor Eintreffen der Polizeistreife. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06221/991700 beim Polizeirevier Mitte zu melden. Das gilt auch für Zeugen am späten Samstagabend gegen 23.45 Uhr: Zwei Unbekannte wollten einen 28-Jährigen in Höhe der Hauptstraße 56 die Halskette entreißen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 28-Jährige im Gesicht verletzt.