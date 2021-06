Heidelberg mit Inzidenz von 11,1 in Baden-Württemberg spitze

Seit Wochen liegt Heidelberg bei der Sieben-Tage-Inzidenz zum Teil weit unter den Werten in der Region. Inzwischen setzt sich die Unistadt sogar landesweit an die Spitze: Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises verweist auf die Zahl des Robert-Koch-Instituts von Freitag, 4. Juni. Heidelberg liegt demnach mit einem Wert von 11,1 an der Spitze in Baden-Württemberg. Gemeinsam mit dem Rhein-Neckar-Kreis (Inzidenz 20,8) werden daher sehr wahrscheinlich ab Montag, 7. Juni, weitere Lockerungen der Coronaregeln wirksam. Das Gesundheitsamt will das am Sonntagabend auf der Internetseite www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen veröffentlichen.

Ohne Test draußen Platz nehmen: ab Montag soll’s möglich sein. © Philipp Rothe

Wichtigste Erleichterung: Wer Veranstaltungen, Angebote und Einrichtungen im Freien besucht, muss dafür kein negatives Covid-19-Testergebnis mehr vorweisen. Auch Brautpaare können aufatmen: Feiern in gastronomischen Einrichtungen sind mit bis zu 50 Personen, die einen Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen, gestattet. Eine Ausnahme bilden Tanzveranstaltungen. Die allgemeinen Hygienevorgaben (Abstand und Maskentragen) sind weiter einzuhalten. Messen, Ausstellungen und Kongresszentren dürfen - mit einer Flächenbegrenzung von sieben Quadratmetern pro Besucherin oder Besucher - wieder stattfinden. Sportler dürfen sich wieder vom Publikum zum Sieg klatschen lassen: Wettkampfveranstaltungen des Amateur-, Profi- und Spitzensports sind im Freien mit bis zu 750 Gästen erlaubt. miro