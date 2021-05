Heidelberg leuchtet wieder in bunten Farben

Heidelberg. Die Stadt erstrahlt wieder in bunten Farben. Wie Heidelberg Marketing am Donnerstag mitteilte, soll die Aktion „Heidelberg leuchtet“ (das Bild stammt aus dem vergangenen Jahr) an diesem Wochenende starten. Welche Fassaden von Gebäuden im Stadtgebiet und in den Stadtteilen erleuchtet werden, soll aber eine Überraschung sein. „Wir sagen nicht, wann wir welches Bauwerk illuminieren, es soll ein unerwartetes, emotionales Dankeschön für die Heidelbergerinnen und Heidelberger sein, die sich zuversichtlich und diszipliniert gegen die Pandemie gestemmt haben, wodurch wir wieder so viele Freiheiten zurückbekommen haben“, so Geschäftsführer Mathias Schiemer. Bis zum zweiten Juli-Wochenende (9. bis 11. Juli) werden jedes Wochenende Gebäude illuminiert. her (Bild: Heidelberg Marketing)

