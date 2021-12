Heidelberg leuchtet Grün im Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten

Heidelberg. Mehrere Gebäude in Heidelberg leuchten am kommenden Sonntag, dem 3. Advent, in grünem Licht. Wie die evangelische und die katholische Kirche in Heidelberg am Mittwoch mitteilte, sei die deutschlandweite Aktion ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten und ihren Helfern. Zudem solle so die neugewählte Regierung zur Aufnahme der Menschen bewegt werden, damit sie hier ihren Asylantrag stellen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Anregung der Seebrücke Heidelberg und mit Unterstützung von Oberbürgermeister Eckart Würzner sowie der Dekane der evangelischen und katholischen Kirche in Heidelberg werden das Rathaus, der Karlsplatzs sowie die Heiliggeistkirche und weitere Kirchen im Stadtgebiet grün erstrahlen. Heidelberg Marketing stellt die Beleuchtung kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus seien alle Einwohner aufgerufen, bei Einbruch der Dunkelheit ihre Fenster mit grünen Lichtern zu bestücken, um auf die Not der Menschen aufmerksam zu machen, hieß es weiter.

Seit Wochen harren Geflüchtete überwiegend aus Syrien, Afghanistan und dem Irak an der Grenze zwischen Belarus und Polen aus. Bewohner des Grenzgebiets leisten dort unkonventionelle Hilfe: Sie stellen abends grüne Lichter in die Fenster und signalisieren so, dass es bei ihnen etwas zu Essen, eine Decke, Strom zum Laden der Handys und andere notwendige Dinge gibt.