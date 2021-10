Heidelberg lädt zu „Frauenwirtschaftstagen“ - Schwerpunktthema Vereinbarkeit

Heidelberg. Die Fähigkeiten, Talente und Chancen von qualifizierten Frauen in den Fokus zu rücken und Perspektiven aufzuzeigen, das ist das Ziel der„Frauenwirtschaftstage 2021“. Dazu lädt die Stadt Heidelberg in Kooperation mit Heidelberg International Professional Women’s Forum (HIP) am Freitag und Samstag, 15. und 16. Oktober, ein. Schwerpunktthema sei in diesem Jahr „Ch@llenge Vereinbarkeit“, hieß es in einer Mitteilung. Die landesweiten Frauenwirtschaftstage finden mit Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg vom 13. bis 16. Oktober statt. Am 15. und 16. Oktober beteiligt sich die Stadt Heidelberg am Programm. her

Mehr Infos unter: www.heidelberg.de/frauenwirtschaftstage