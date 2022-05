Heidelberg iT zeigt Werke von Romulo Kuranyi

Heidelberg. In ihrer Reihe „Kunst-im-Serverhotel“ zeigt die Heidelberg iT Management GmbH & Co. KG noch bis 29. Mai Werke des deutsch-brasilianischen Künstlers Romulo Kuranyi. „The bright side of life“ heißt die Ausstellung, die werktags von 8 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung im Hauptgebäude des Unternehmens im Kurpfalzring 110 zu sehen ist. „Die Kunst von Romulo Kuranyi verbindet die Leichtigkeit eines Pablo Picasso, die Urbanität von Keith Haring, die Unendlichkeit einer Yayoi Kusama und die Pop-Art Andy Warhols mit seinen ganz eigenen Silmerkmalen“, sagte Benjamin Zierock, Professor für Design und Innovationsentwicklung an der SRH Hochschule, in seiner Laudatio bei der Vernissage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kuranyi erschafft in seinen Werken aus Punkten und Strichen endlose Variationen von Figuren und Gesichtern. Der 33-Jährige sagt über sich, dass seine Kunst aus dem Inneren inspiriert sei, da er über die Jahre viele Kulturen, Menschen und deren Facetten kennengelernt habe. Das spiegele sich in seinen Arbeiten wider.