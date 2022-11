Heidelberg: Internationaler Kochkurs für Kids

Zum 20. Mal „Küche der Nationen“ von „CityCult“, dem Jugendtreff in der Heidelberger Altstadt: Diesmal bereitete Ward Jouma (3.v.l.) im Schmitthennerhaus, dem Gemeindehaus der Evangelischen Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz, mit den Kindern köstliche Gerichte aus Syrien zu. Der 32-Jährige war 2015 als Geflüchteter nach Heidelberg gekommen, wo er zunächst im Patrick-Henry-Village wohnen musste. Inzwischen hat er den deutschen Pass und seine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker abgeschlossen. In Damaskus hatte er ein eigenes Bistro geführt, das wegen des Bürgerkrieges schließen musste. Organisator Markus Tiemeyer lud außerdem Alina Papagiannaki-Sönmez (Griechenland) und die seit Juli 2002 in Deutschland lebende Familie Lendel (Ukraine) ein. the

