Heidelberg führt Alkoholverkaufsverbot ein

Heidelberg. Nächtliche Ruhestörung und übermäßiger Alkoholkonsum sind in Heidelbergs Altstadt immer wieder ein Problem - jetzt soll ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot Abhilfe schaffen. In Kürze werde die Stadt eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Davon betroffen ist aber nicht der Ausschank in Kneipen, Clubs und Außengastronomie, sondern es geht um den Verkauf etwa in Kiosken, die bis spät in die Nacht hinein Alkohol verkaufen.

Die Grünen halten nichts von den Plänen von Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos). "Verbote sind keine Dauer-Lösung", heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Es fehle an Jugendsozialarbeitern und Streetworkern, die Eskalationen im Vorfeld verhindern könnten. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren viel zu wenig dafür getan, jungen Menschen nicht-kommerzielle Treffpunkte anzubieten. Unterstützung erhält Würzner hingegen von der CDU.

Grund für das Verbot sind teils mehrere Hundert Menschen - auch aus der Umgebung - die seit etlichen Wochen mit Ghettoblastern, Gejohle und intensivem Alkoholkonsum feiern. Schwerpunkt ist dabei die Alte Brücke. Auch alle Bemühungen der beiden Nachtbürgermeister um mehr Rücksichtnahme hätten bei den 16- bis Anfang 20-Jährigen nicht gefruchtet. Die Zeiten, in denen das vorgesehene Verbot gelten soll, stehen noch nicht abschließend fest.

Rechtliche Lage knifflig

Die rechtliche Lage für das Verbot ist knifflig, nachdem die grün-schwarze Landesregierung 2017 das generelle nächtliche Alkoholverkaufsverbot abgeschafft hat. In Heidelberg heißt es: Das schließe aber nicht aus, dass Städte und Gemeinden in brisanten Situationen davon Gebrauch machen könnten. "Man muss das nur gut begründen", sagte der Sprecher. Der Stadt gehe es darum, die Nachschubwege für Hochprozentiges - vor allem Wodka - trocken zu legen.

Nächtliche Alkoholkonsumverbote hingegen sind recht gebräuchlich. Nach einer Abfrage des Innenministeriums am 11. Juni 2021 hatten landesweit 19 Kommunen diese Möglichkeit im Kampf gegen Exzesse genutzt, darunter Reutlingen, Karlsruhe, Bruchsal und Rottweil.