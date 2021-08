Heidelberg: Fördergelder für Wissenschaft

Heidelberg. Welche Bedeutung haben massereiche Sterne für die Entwicklung des Universums? Mit dieser Frage befassen sich die Mitglieder einer neuen Emmy Noether-Nachwuchsgruppe, die am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg (ZAH) ihre Arbeit aufgenommen hat. Das Forscherteam unter der Leitung von Andreas Sander untersucht in diesem Zusammenhang insbesondere die strahlungsgetriebenen Sternwinde als Antriebskräfte der kosmischen Entwicklung. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt die Arbeiten nun sechs Jahre lang mit 1,9 Millionen Euro.

„Der Einfluss massereicher Sterne und ihre Wechselwirkungen mit der Umgebung stellen einen Grundpfeiler dar für das Verständnis unserer kosmischen Herkunft“, betont Sander. „Allerdings ist es bis heute schwierig, die Entwicklung dieser Sterne vorherzusagen. Um hier neue Erkenntnisse zu gewinnen, wollen wir empirische Beobachtungen und theoretische Ansätze miteinander verknüpfen“, so der Astrophysiker.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Sterne mit starken, strahlungsgetriebenen Sternwinden. Die Mitglieder der am Astronomischen Rechen-Institut des ZAH angesiedelten Forschungsgruppe planen, vor allem die Entwicklung von Sternatmosphärenmodellen voranzutreiben und die Erkenntnisse daraus in der Forschung zur Entschlüsselung der Eigenschaften von heißen, massereichen Sternen einzusetzen.

2016 in Potsdam promoviert

Eine wesentliche Rolle spielen dabei auch die neuen Erkenntnisse aus den Verschmelzungen massereicher Schwarzer Löcher, die mithilfe der jungen Gravitationswellen-Astronomie nachgewiesen werden können.

Sander erwarb 2010 sein Physik-Diplom an der Universität Potsdam und promovierte dort 2016 auf dem Gebiet der Astrophysik. Als Postdoktorand – unter anderem am Armagh Observatory and Planetarium (AOP) im nordirischen Armagh – legte er die Grundlagen für eine neue Generation von Sternatmosphären-Modellen und baute seine Expertise über die theoretischen Grundlagen der Sternwinde aus. 2020 erhielt er als erster Wissenschaftler das neu geschaffene Öpik Research Fellowship des AOP zur Erforschung astrophysikalischer Themen.

Das Emmy Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft eröffnet besonders qualifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit, sich durch die eigenverantwortliche Leitung einer Nachwuchsgruppe über einen Zeitraum von sechs Jahren für eine Hochschulprofessur zu qualifizieren. red/vs