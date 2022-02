Heidelberg erhält „Danke-Skulptur“ für Einsatz gegen Diskriminierung

Heidelberg. Für ihr aktives Eintreten gegen Vorurteile und Diskriminierung sowie ihr Engagement für Vielfalt, Akzeptanz und Chancengleichheit haben die Stadt Heidelberg und die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus jetzt die „Danke-Skulptur“ erhalten.

Die Auszeichnung verleiht der Wissenschaftler Faraj Remmo laut einer Pressemitteilung der Stadt Heidelberg seit vier Jahren. Remmo lehrt und forscht an der Universität Bielefeld zu Inklusion, Integration und Mehrfachzugehörigkeit. Die „Danke-Skulptur“ geht weltweit an Institutionen und Personen, die sich mit ihrer Arbeit für die Weltgesellschaft verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wurden bisher etwa Stephen Hawking, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie der Schriftsteller Saa Staniiæ. Nun wurde die „Danke-Skulptur“ auch an die Stadt Heidelberg und die von ihr koordinierte Europäische Städtekoalition gegen Rassismus (European Coalition of Cities against Racism, kurz ECCAR) vergeben.

„Stehen für gelebte Vielfalt“

„Diese Auszeichnung für Heidelberg zu erhalten ist eine Freude, denn sie zeigt, dass unser Engagement gesehen und wertgeschätzt wird“, wird Oberbürgermeister Eckart Würzner in der Mitteilung zitiert. „Wir stehen als Stadt für gelebte Vielfalt und Weltoffenheit.“ Mit dem Beitritt zur Europäischen Städtekoalition 2014 und der Übernahme ihrer Geschäftsführung ab 2020 habe Heidelberg eine aktive Rolle eingenommen und sich verpflichtet, gegen Vorurteile und Diskriminierung vorzugehen. „Gemeinsam mit 150 Städten setzen wir so ein Zeichen für ein Europa, dass Menschenrechte verteidigt und sich demokratiefeindlichen Tendenzen entgegenstellt“, so Würzner.

