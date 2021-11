Heidelberg. Heidelberg. Vor dem Bürgerhaus sind Traktoren abgestellt. Landwirte, Naturschutzverbände und besorgte Anwohner vor allem aus den Stadtteilen Rohrbach, Emmertsgrund und Boxberg protestieren davor. Der geplante Bau der Süddeutschen Erdgasleitung zwischen Heidelberg und Rohrbach, so der Tenor der Reden und Transparente, wird hier nicht kampflos hingenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drinnen im Bürgerhaus hat „terranets bw“ am Donnerstagnachmittag und Abend zu zwei Infoveranstaltungen geladen. Nur wer sich vorher angemeldet hatte, durfte dabei sein: Die Pandemie war der Grund dafür. Weil das Interesse aber so groß gewesen sei, habe man noch den zweiten Termin anberaumt, erklärt Rebecca Penno, Leiterin der Umweltkommunikation bei der Bauherrin.

Rund 50 Bürger kommen am Abend, vorher haben rund 20 die Gelegenheit genutzt, sich über den Stand der Planungen zu informieren und Anregungen beziehungsweise Kritik loszuwerden. Drinnen sind Infotafeln und Tische zu vier Gruppen arrangiert. Auf den Tischen liegt jeweils ein etwa zwei Meter langer Kartenausdruck, in dem eine dicke grüne „Schlange“ sofort auffällt: Der bis zu 600 Meter breite Vorzugskorridor, in dem aktuell nach der besten Lage der künftigen Leitung gesucht werden soll. Der grüngefärbte Streifen führt zwischen Plankstadt, Eppelheim und Patrick-Henry-Village hinter Kirchheim Richtung Rohrbach, geht weiter auf Boxberg und Emmertsgrund. „Mitten im Grünen“ liegt unter anderem das Weingut Clauer. Winzer Jörg Clauer bekommt an diesem Abend bestätigt, das die 1,20 Meter dicke Erdgasleitung theoretisch bis zu fünf Meter an Bebauungen heranreichen darf. Schon sein Vater Philipp musste sich mit einer geplanten Erdgasleitung mitten durch den Wingert herumschlagen. Anfang der 2000er-Jahre war das. Die stadtübergreifenden Proteste waren wohl auch ein Grund dafür, dass die 2006 planfestgestellte Trasse nie aufgebaggert wurde. Lange war es ruhig um das Thema. Erst im vergangenen Jahr überraschte der neu eingestiegene Unternehmen auch die Heidelberger Kommunalpolitiker mit der Mitteilung, die Pläne wieder aufzunehmen.

Dafür ist freilich wegen der inzwischen verstrichenen Zeit eine neue Planfeststellung notwendig, die gemeinsam mit dem Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe geplant werden soll, erklärt Projektleiterin Maren Raubenheimer. Vom RP hat Terranets die grüne Vorzugstrasse erhalten. Sie basiert auf der 2006 genehmigten Strecke.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

2026 soll durch die neue Leitung Erdgas fließen. Mit 1,20 Metern Durchmesser sei die Leitung noch ein paar Zentimeter dicker als die Rohre von Nord Stream 2, kritisiert Cornelia Wiethaler, die als Leiterin des AK Umweltpolitik im NABU Heidelberg die Protestaktion des Stadtteilvereins begleitet. Naturschützer sehen - abgesehen von den ökologischen und landschaftsprägenden Aspekten - schon keine Notwendigkeit für eine solche Erdgasleitung. Klimaschutz und Energiewende erforderten vielmehr, alle Kräfte in den Ausbau klimafreundlicher Energiegewinnung zu stecken. Die Erdgastrasse könnte auch das Naturschutz- und europäische Vogelschutzgebiet im Steinbruch Leimen berühren, befürchten Wiethaler und ihre Mitstreiter.

Nach Abschluss des Baus müsste ein Streifen von zwölf Metern um die Leitung von Bäumen freigehalten werden. Auf 250 Kilometer Länge würde sich das auf drei Millionen Quadratmeter addieren, haben BUND und NABU ausgerechnet.

Winzer Clauer beugt sich über den Tisch mit der Karte. Neben ihm tippt auch Stadträtin Larissa Winter-Horn („Die Heidelberger“) auf einzelne Punkte. „Schauen Sie, hier gibt es inzwischen einen Weinkultur-Wanderweg, den gab es 2004 noch nicht“, sagt sie zu Moderator Sebastian Fellner gerichtet. Der nimmt einen der grünen und roten Klebepunkte in seinen Unterlagen und versieht ihn mit einer dreistelligen Nummer. Die gleiche Nummer notiert er auf einem Zettel, der um Namen und Kontaktdaten der Hinweisgeber ergänzt werden. „Wir sind hier, weil Sie die Experten sind. Wir kennen das Areal nicht annähernd so gut wie sie“, formuliert sein Kollege Timo Breitenbücher. Der bislang grün dargestellte Streifen, der ein bisschen an das Kinderbuch „Kleine Raupe Nimmersatt“ erinnert, sei „nicht das letzte Wort“. Immer wieder hören sie an diesem Abend auch den Hinweis, dass ein Steinbruch in Nußloch gerade stilgelegt wird. Wäre es nicht besser, die geplante Leitung südlich von Leimen Richtung Osten zu führen? Auch diese Anregung, verspricht der Mitarbeiter, werde man gerne näher prüfen. Skeptisch ist ein Landwirt, dessen Name hier nicht genannt werden soll. Auch er zeigt auf die Karte, allerdings auf eine gelbe Linie südlich von Plankstadt. „Das war auf Jahre alles kaputt“, erinnert er sich an den Bau dieser Gas-Pipeline in den 1970er-Jahren: „Der Tabak wuchs nur noch halb so hoch“, lässt er zwischen seinen beide Händen einen Raum entstehen, der etwa einen halben Meter misst. „Heute werden die Leitungen ganz anders gebaut“, betont Projektleiterin Raubenheimer. Schicht für Schicht würde der Boden abgetragen, gelagert und nachher wieder „zusammengesetzt“, um die Schäden möglichst gering zu halten.

„Grundstücksscharf“ ist der Korridor noch nicht. Sollte Privatgelände gequert werden müssen, würden die Eigentümer entschädigt, heißt es an einer anderen Stellwand. „Wir sind noch in einer sehr frühen Phase der Planung“, versichert Breitenbücher. Im nächsten Jahr soll die Umweltverträglichkeitsprüfung gestartet werden, ergänzt Penno, Mitte 2023 könnte das erneute Planfeststellungsverfahren angestrengt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3