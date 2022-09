Hebich verzichtet auf Kandidatur

Frankenthal. Martin Hebich, Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal, wird 2023 nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren. Stattdessen will er sich komplett aus der Politik zurückziehen. Das geht aus einer persönlichen Erklärung an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankenthal hervor. Die Erklärung gibt den Blick frei in das Innerste eines Politikers, der tief verletzt und am Ende seiner Kräfte scheint: „Das Amt des Oberbürgermeisters fordert mich täglich bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit und oft auch darüber hinaus“, schreibt er. Das Amt erfordere „einen hohen persönlichen Einsatz, den ich vor dem Hintergrund meiner persönlichen Lebensumstände so nicht für weitere acht Jahre einbringen kann“.

Martin Hebich ist seit 2016 Oberbürgermeister. „Ich habe mich immer mit ganzer Kraft und Hingabe zum Wohle der Stadt eingesetzt“, schreibt er. Gemeinsam habe man die Stadt voranbringen können. Leider habe es von Anfang an aber auch schwierige Zeiten und Dinge gegeben, „die mich persönlich sehr getroffen haben“.

Oberbürgermeister Hebich hat eine Entscheidung getroffen. © Klaus Venus

Als alleinerziehender Vater wolle er nun weiterhin „meiner schönsten Verantwortung nachkommen“. Hebich führt aus, dass er nicht immer so verfügbar und aufmerksam sei, wie er das von sich selbst erwarte. „Daher habe ich mich nach 23 Jahren in der Kommunalpolitik dazu entschieden, nach dem Ende meiner Amtszeit keine öffentliche Person mehr sein zu wollen.“ Dies sei auch mit Wehmut verbunden, aber er freue sich auf eine neue Zeit.

Kraft hat ihn nach eigenen Angaben neben Flüchtlings- und Ukrainekrise sowie explodierenden Energiepreisen auch die Affäre um die Stadtklinik gekostet. Zwar erwiesen sich die in der „Süddeutschen Zeitung“ erhobenen Vorwürfe als haltlos. Gleichwohl gab es politischen Streit um Auftragsvergaben. Auch Arbeitsgerichtsprozesse mit dem ehemaligen kaufmännischen Direktor sind noch anhängig. Hebich versichert, dass er bis Ende Dezember 2023 regulär im Amt bleibt. kako/bjz