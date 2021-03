Heidelberg. Welche Schwerpunkte setzt der städtische Etat? Welche Pflichtaufgaben gibt es und wo kann die Kür ansetzen? Oberbürgermeister Eckart Würzner und Finanzbürgermeister Hans-Jürgen Heiß bringen am Donnerstag, 18. März, ab 16 Uhr den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2021 und 2022 in den Gemeinderat ein. Die Stadträte tagen wieder in der Neuen Uni, die Sitzung wird für Zuschauer in den neuen Sitzungssaal des Rathauses am Marktplatz übertragen. Coronabedingt ist das Zahlenwerk nicht schon im Herbst vorgestellt worden. Am 6. Mai bringen die Parteienvertreter ihre Änderungsanträge ein. Die Verabschiedung des Haushaltsplans ist am 24. Juni geplant. Bürger können sich den Finanzplan ab Freitag, 19. März, im Internet ansehen. miro