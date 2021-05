Hauptbahnhof: Aufzug Bahnstadt bis Mitte August außer Betrieb

Heidelberg. Der Aufzug zum Querbahnsteig auf der Bahnstadt-Seite ist im Heidelberger Hauptbahnhof bis voraussichtlich Mitte August außer Betrieb. Das teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Mobilitätseingeschränkte Reisende sollen sich bei der 3-S-Zentrale Mannheim (0621/8 30 10 55) melden oder an die DB Information in der Bahnhofshalle wenden. Hintergrund ist die Anbindung an die Bahnstadt. Dabei wird die Tür der unteren Aufzug-Station auf die gegenüberliegende Seite versetzt. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. Mai. Bis voraussichtlich Mitte August steht der Aufzug nicht zur Verfügung.

