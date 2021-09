„Hat das Talent, die Allerbesten zu holen“

Heidelberg. Von Michaela Roßner

Heidelberg. „In den fast 15 Jahren als Generaldirektor hat Iain Mattaj das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) wesentlich geprägt. Es ist nicht zuletzt seiner visionären Führung zu verdanken, dass das Institut heute weltweit zu den Topadressen für die molekularbiologische Forschung zählt“: Mit diesen Worten hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer am Donnerstagnachmittag den früheren Chef der Forschungseinrichtung auf dem Kohlhof mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Rund 30 Gäste kamen in das Auditorium des Gebäudes auf dem Kohlhof – einem faszinierenden Glasbau, der die Struktur der Doppelhelix des Erbguts aufgreift. Das Ausbildungszentrum Advanced Training Centre (ATC) ist eines der markanten Projekte, die Mattaj hinterlassen hat.

„Professor Mattaj ist ein klarer Glücksfall für den Wissenschaftsstandort Deutschland“, sagte Bauer weiter in englischer Sprache. „Er hat nach einer herausragenden Forscherkarriere das EMBL und damit auch den Ruf Heidelbergs als Wissenschaftsstadt mit weltweiter Ausstrahlung entscheidend geprägt.“ Unter anderem bei der Einrichtung des EMBL Bildgebungszentrums und des ATC habe sich Mattaj große Verdienste erworben. „Unermüdlichen Einsatz“ habe er bei der Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezeigt. Obwohl das EMBL ein europäisches Institut sei, profitiere Deutschland als Standort ganz maßgeblich von diesem „besonderen Leuchtturm in Heidelberg und seiner internationalen Ausstrahlung: Über die Jahre hinweg haben Hunderte von hervorragend ausgebildeten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die inzwischen Schlüsselstellen in aller Welt besetzen, am EMBL prägende Teile ihre wissenschaftlichen Karrieren durchlaufen, die EMBL Services genutzt oder Tagungen und Workshops am EMBL besucht“, formulierte Bauer weiter.

Heute forscht er in Mailand

Der 68-jährige, vielfach ausgezeichnete und mit Ehrendoktorwürden dekorierte Biologe Mattaj hielt die Fäden bis 2018 im EMBL zusammen. Heute ist er Chef des Human Technopole in Mailand/Italien. Seit Januar 2019 leitet die britische Genetikerin Edith Heard das EMBL, das Filialen unter anderem in Hamburg und Barcelona unterhält. Heard würdigte ihren Vorgänger stolz als „exzellenten Wissenschaftler“ mit dem „Talent, die Allerbesten zu holen und zu halten.“