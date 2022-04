Jessica Bonn aus Tübingen ist beste Debattenrednerin im südlichen deutschsprachigen Raum. Die 21-jährige Medizinstudentin erhielt den Preis für die beste Einzelrede bei den Regionalmeisterschaften, die am Wochenende in Heidelberg zu Ende gingen. Mehr als 50 Teilnehmer hatten sich in den Räumlichkeiten der Ruprecht-Karls-Universität in einer Disziplin gemessen, die nach Ansicht nicht weniger

...