Hans-Thoma-Platz ist bis September Baustelle

Heidelberg. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) erneuert im Stadtteil Handschuhsheim ab Montag, 8. August, die Gleise am Hans-Thoma-Platz. In einem Zeitraum von fünf Wochen sollen bis 11. September drei Weichen und ein Gleisbogen im Bereich der Haltestelle ausgetauscht werden. Die Bauarbeiten haben Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr der Linien 5, 21, 24 und 26. Die Linie 5 fährt von Weinheim aus kommend bis zur Haltestelle Handschuhsheim Burgstraße, von Mannheim aus nur bis zur Haltestelle Bismarckplatz.

Linie 21 entfällt komplett

Zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Handschuhsheim Burgstraße gibt es deshalb einen Busersatzverkehr, der ab Bismarckplatz über Brückenstraße bis Blumenthalstraße, Kapellenweg, Hans-Thoma-Platz und Biethsstraße zur Haltestelle Handschuhsheim Burgstraße und wieder zurückfährt. Die Haltestelle Kußmaulstraße kann vom Schienenersatzverkehr der Buslinie 5 nicht bedient werden.

Die Linie 21 der RNV fährt im Zeitraum der Bauarbeiten gar nicht. Damit entfallen folgende Haltestellen: Hans-Thoma-Platz, Heiligenbergschule, Technologiepark, Bunsengymnasium, Jahnstraße, Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Seegarten, Stadtbücherei, Stadtwerke, Heidelberg Hauptbahnhof und Betriebshof.

Die Linien 24 und 26 befahren eine verkürzte Strecke. Straßenbahnen der Linie 24 fahren von Rohrbach Süd kommen nur bis zur Haltestelle Heiligenbergschule und ab dort weiter als Linie 26 über die Haltestelle Kapellenweg in Richtung Kirchheim Friedhof. Die Linie 24 kann die Haltstelle Kußmaulstraße auch durch Ersatzverkehr nicht bedienen. Der Ersatzverkehr fährt wiederum ab Schriesheim Bahnhof beziehungsweise Handschuhsheim Burgstraße über Biethsstraße, Hans-Thoma-Platz, Kapellenweg, Blumenthalstraße, Lutherstraße, Mönchhofschule, Wielandtstraße und Bunsengymnasium zur Haltestelle Technologiepark. Ab der Haltestelle Technologiepark fährt die Linie 24 weiter über Heiligenbergschule, Hans-Thoma-Platz und Biethsstraße zurück zur Haltestelle Handschuhsheim Burgstraße beziehungsweise zurück zu Schriesheim Bahnhof. Die Linie 26 fährt wiederum nicht mehr über die Haltestellen Hans-Thoma-Platz, Biethsstraße und Handschuhsheim Burgstraße.

Für den restlichen Verkehr gibt es von Freitag, 12. August, bis Sonntag, 14. August, eine Sperrung, wenn die Gleise im Überfahrtbereich ausgetauscht werden. Außerdem werden die Fahrspuren am Montag, 15. August, bis Freitag, 19. August, verengt. Davon ist die Dossenheimer Landstraße auf einer Länge von 50 Metern im Bereich der Alexander-Colin-Straße betroffen. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum dann an der Baustelle vorbeigeleitet. „Baustellen-bedingt kann es gelegentlich zu einem kurzzeitigen Entfall einer Fahrspur kommen“, kündigt die RNV in der Pressemeldung außerdem an.

Weniger Parkplätze

Wegen der städtischen Arbeiten an zwei Ampelanlagen im Bereich der Kreuzungen Berliner Straße/Rottmannstraße und Berliner Straße/Zeppelinstraße kommt es neben den Bauarbeiten am Hans-Thoma-Platz noch zu Einschränkungen in der Berliner Straße. Außerdem informiert die RNV darüber, dass die Parkmöglichkeiten in angrenzenden Straßen, unter anderem aufgrund des Umleitungsverkehrs, eingeschränkt werden.

Weitere Infos zu der Baustelle, den Fahrplanänderungen und Umleitungen gibt es online unter rwww.rnv-online.de/hansthomaplatz2.