Hanfverband warnt große Parteien

Heidelberg. In der Universitätsstadt haben sich am Samstag knapp 120 Menschen bei einer Kundgebung des Hanfverbands Rhein-Neckar versammelt. Anlässlich des weltweiten „Global Marijuana March“ sind etwa 20 Aktivisten zum Kornmarkt in Heidelberg gezogen, um für eine Legalisierung von Cannabis einzutreten. Sie trafen dort unter Einhaltung der Masken- und Abstandsregeln auf 100 weitere Besucherinnen der öffentlichen Kundgebung.

Wie der Hanfverband über Organisator Christoph Lehner anschließend mitteilen ließ, erwarte man in der nächsten Legislaturperiode Änderungen in der Drogenpolitik. „Cannabis ist Wahlkampfthema. Deutschland darf den Anschluss an die internationale Entwicklung nicht verlieren, aus medizinischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Sicht“, so Lehner. Roland Hoffmann, Moderator der Veranstaltung ergänzte: „Reine Vernunftgründe führen zur regulierten Freigabe von Cannabis. Eine Volkspartei, die an der derzeitigen Verbotspraxis festhält und damit Verbraucherinnen kriminalisiert, erhält von uns keine Bundestagswahlempfehlung.” sal