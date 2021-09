Handtasche vom Autodach in Heidelberg geklaut - Zeugen gesucht

Heidelberg. Eine 86-Jährige ist am Samstagmittag von einem Unbekannten in Heidelberg-Rohrbach beklaut worden. Wie die Polizei mitteilte, parkte die Frau zunächst auf einem Behindertenparkplatz im Parkhaus neben dem Kaufland. Als sie gemeinsam mit ihrem Mann den Rollstuhl aus dem Kofferraum entlud, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit aus und klaute ihre kurzfristig auf dem Autodach abgelegte Handtasche. In dieser befanden sich eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und eine goldene Sehbrille des Herstellers Fielmann.

Die Polizei teilte weiter mit, dass eine Beschreibung des Täters derzeit noch nicht vorliege. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06221 34180 zu melden.