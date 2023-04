Handgreiflichkeiten auf dem Bismarckplatz in Heidelberg

Heidelberg. Zu Handgreiflichkeiten ist es am Samstagmorgen zwischen zwei Männern gegen 09.15 Uhr auf dem Heidelberger Bismarckplatz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 42-jähriger Heidelberger mit einem 30-jährigen Weinheimer in Streit in dessen Verlauf der Heidelberger seinen Widersacher zunächst beleidigte und dann körperlich den 30-jährigen angegangen ist.

Im folgenden Gerangel gingen beide Männer zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Streithähne bereits wieder getrennt. Der Angegriffene wurde von einer Besatzung des Rettungsdienstes versorgt. Vor Ort konnten mehrere Zeugen befragt werden, die den Sachverhalt mitbekamen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen.