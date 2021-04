Halbzeit auf der Großbaustelle Europaplatz

Heidelberg. Der Europaplatz wird gerade schwarz angemalt. Arbeiter verteilen die dickflüssige und nach Teer riechende Abdichtung sorgfältig mit einem Wischer, den man auch zum Fensterputzen verwenden könnte. Die nächste Schicht werden verschweißte Bahnen sein, bevor das Pflaster verlegt wird. Drumherum wachsen Hotel und Bürogebäude. Auch die Einfahrtsrampe in die spätere Fahrrad-Tiefgarage ist schon fast fertig, Auf Heidelbergs größter Baustelle südlich des Hauptbahnhofs geht es zügig voran. Wohnen und Arbeiten, Einzelhandel und Gastronomie: Das neue Quartier soll am Tag und am Abend belebt sein. Anderthalb Jahre wird nun gebaut - die Halbzeit ist erreicht.

Die Rampe in die Radgarage ist schon fast fertig. © Philipp Rothe

„Ich bin sehr froh, dass wir so weit sind“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Rundgang über die Baustelle am Freitag mit dem Geschäftsführer der Gustav Zech Stiftung Kai M. Dreesbeimdiek.

In zehn Tagen eine Hoteletage

„Wir schaffen in zehn Tagen eine neue Etage“, zeigt Diplomingenieur Dreesbeimdiek auf das künftige Hotel der Atlantic-Gruppe, von dem das hohe Erdgeschoss und darüber vier von elf Etagen schon im Rohbau sind. 250 Arbeiter sind derzeit auf der Baustelle beschäftigt - es sollen bald 500 sein.

Vor der künftigen Hotellobby, auf dem noch betongrauen Teil des Europaplatzes, stehen mit Verpackung verklebte große Kästen, aus denen Rohre und Leitungen herausschauen: Die Nasszellen der künftigen Zimmer werden komplett vormontiert angeliefert, inklusive Duschglaswand, Waschbecken und Kosmetikspiegel, und von den Kränen auf die Betondecke des nächsten Stockwerks gehievt. Das Hotel wird etwas höher werden als der Print Media Turm auf der anderen Bahnhofsseite, der von der vierten Etage des künftigen Hotels gut zu sehen und nur einen Steinwurf entfernt scheint. Auf der Bahnstadt-Seite ist das Skylabs-Gebäude etwas tiefer.

Bis zu 6,40 Meter Unterschied überwinden die drei Gebäude zwischen dem Max-Planck-Ring unten auf Gleisniveau und dem Czernyring oben, an dem das neue Konferenzzentrum ebenfalls gerade mächtig schnell wächst. Das Zech-Quartier spielt mit diesen Geländeunterschieden: Über Treppen oder Rampen kann man an verschiedenen Ecken zu den Hochbauten gelangen.

Das später 20 Meter hohe Haus direkt gegenüber dem Konferenzzentrum wird die Sparkasse beziehen. Über dem Erdgeschoss, das mit seinen 18 Meter breiten Arkaden Gastronomie und Einzelhandel Flächen bieten wird, sind sechs Etagen vorgesehen. Der Bürokomplex hat ein Atrium. Die Heidelberger Volksbank hat sich ebenfalls eine Adresse am Europaplatz gesichert und wird etwa die Hälfte des dritten Gebäudes mieten. 105 Wohnungen - 8000 Quadratmeter, davon 20 Prozent im geförderten Segment, werden in dem Wohn- und Geschäftshaus mit der Hausnummer 12-17 und Max-Planck-Ring 12 entstehen. „Die meisten sind Zwei- oder Dreizimmerwohnungen“, erklärt Deesbeimdiek. Hier sieht man bisher erst die Bodenplatte - die ebenfalls gleichzeitig Tiefgaragendach ist.

Rampe zur Radgarage

Darunter gibt es Platz für 1600 Fahrräder: 1000 öffentliche und 600 fest vermietete. Über die Rampe gelangt man auf zwei Ebenen zu den Fahrradräumen, in denen jeweils 68 Räder sicher auf die Rückkehr ihrer Besitzer warten. Der Betreiber des Fahrrad-Parkhauses sei noch nicht gefunden, sagt Dreesbeimdiek. Gedacht ist an einen Anbieter, der eine Serviceeinheit mit plant - etwa einen Fahrradcheck. 750 Pkw-Plätze gibt es. 160 werden öffentlich nutzbar sein, die übrigen sind dem Hotel, den Büros und den Wohnungen zugeteilt.

Rechteckige Löcher im Beton zeigen, wo künftig Schattenspender stehen werden: Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes, ist stolz auf die Lösung, den Bäumen reichlich „Wurzelquartier“ in der oberen Tiefgaragenebene zu geben. Schließlich koste das Stellflächen. 25 Stämme, unter anderem Feld-ahorne und Amberbäume, sollen den Europaplatz grün machen.

Webcam zur Baustelle: https://bit.ly/3uRVFSr