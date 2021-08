Haftstrafen verkürzt: Bewährung für zwei Lkw-Fahrer, die einen Kollegen schwer verletzten

Heidelberg/Sinsheim. Statt drei Jahren Haft zwei Jahre – und die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt: Das Landgericht Heidelberg hat in einem Berufungsverfahren zwei Lkw-Fahrer zu einer milderen Strafe verurteilt. Das hat eine Sprecherin bestätigt. Die Angeklagten hatten gestanden, unter Alkoholeinfluss und im Streit einen Kollegen derart geprügelt zu haben, dass er ins Koma fiel. Der Geschädigte überlebte, leidet aber noch heute unter den Folgen der schweren Verletzungen. Neben Rippenbrüchen und Blutergüssen hatte er eine Einblutung ins Gehirn erlitten, die operativ entfernt werden musste.

Der ältere Trucker war mit dem späteren Verletzten gemeinsam quer durch Europa gefahren. Am 27./28. Juni 2020 mussten sie eine 24-stündige Lenkpause an der Rastanlage Kraichgau auf der A 6 bei Sinsheim einlegen. Im Verlauf eines geselligen Zusammenseins mit weiteren Brummifahrern waren die beiden Kollegen und ein dritter aneinandergeraten. An den Auslöser des Streits konnten sie sich bei der Gerichtsverhandlung offenbar nicht mehr erinnern.

Das Amtsgericht Sinsheim hatte die beiden 56 und 42 Jahre alten Männer im Dezember 2020 wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt.

Die Angeklagten müssen eine Hälfte der Kosten des Berufungsverfahrens tragen, die andere Hälfte übernimmt die Staatskasse. miro

