Gutachter zweifeln Erkenntnisse durch Spürhunde an

Hundenasen sind millionenfach sensibler als das menschliche Riechorgan. Aber können speziell ausgebildete Vierbeiner einen mutmaßlich menschlichen Duft, der an einem der explodierten Pakete abgenommen wurde, über Kilometer hinweg verfolgen - auch wenn die Spur mehrere Wochen alt ist? Zwei Gutachter haben im Prozess gegen einen 66-Jährigen aus Ulm starke Zweifel an den Erkenntnissen durch sogenannte „Mantrailer“ formuliert. Am siebten von insgesamt zwölf anberaumten Verhandlungstagen attestierten sie den Spürhunde-Einsätzen unter anderem „praktisch keine Aussagekraft“.

Am vorherigen Verhandlungstag hatte eine bundesweit von Kriminalexperten angefragte Hundeführerin von ihren Einsätzen an drei Tagen im März 2021 in Ulm berichtet. Die Hunde waren unter anderem die Strecke von dem Paketshop in der Ulmer Innenstadt, in dem die beiden in Eppelheim und Neckarsulm (Lidl) explodierten sowie das in Bayern abgefangene, an Hipp adressiertem Päckchen aufgegeben worden waren, zum Wohnhaus des Verdächtigen und nun Angeklagten gelaufen. Hundeexpertin Andrea Freiin von Buddenbrock hatte darauf verwiesen, dass ihre Vierbeiner nach FBI-Standard ausgebildet und erst kürzlich für das LKA Bremen von einem ehemaligen Hundeführer Scotland Yards überprüft wurden.

Beeinflussung durch Besitzerin?

Gutachter und Geruchsexperte Kai-Uwe Goss vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig verweist darauf, dass es keinerlei wissenschaftliche Belege dafür gebe, dass die Hunde wirklich dem mit Wattestäbchen von einem Klebeband des Pakets abgenommenen Duft nachgelaufen sind. Jeder Mensch habe einen spezifischen Duft, bestätigt er indes. Der entstehe durch Bakterien auf der Haut. In jeder Sekunde verliert ein Mensch Millionen kleinster Hautpartikel, die wie ein Schleier in der Luft hängen können - aber auch rasch verfliegen.

Hans-Jörg Schalkowski, der viele Jahre auch Spürhunde bei der Polizei ausbildete, glaubt in den gezeigten Videos Ansätze von Beeinflussung und Konditionierung bei den eingesetzten Tieren zu sehen. miro