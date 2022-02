Gustav-Kirchhoff-Straße gesperrt - eingestürzte Stützmauer wird erneuert

Heidelberg. Zur Erneuerung einer Stützwand wird die Gustav-Kirchhoff-Straße in Heidelberg-Neuenheim ab diesem Montag vollgesperrt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Juni andauern. Die Vollsperrung betrifft laut des zuständigen Tiefbauamts den Straßenabschnitt zwischen den Hausnummern eins bis acht. Die Errichtung einer neuen Winkelstützwand ist erforderlich, da die bisherige Mauer im September 2020 auf einer Länge von rund sechs Metern einstürzte. „Die neue 6,25 Meter lange Winkelstützwand erhält eine straßenseitige Sandsteinverblendung sowie eine Absturzsicherung in Form eines Geländers“, kündigt das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg in einer Pressemitteilung an. Fahrbahn und Gehweg werden im Anschluss an die Arbeiten wieder ausgebessert, insofern Schäden anfallen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für das Bauprojekt auf rund 300 000 Euro. Die Zufahrt zu den oberhalb liegenden Grundstücken und der Ludolf-Krehl-Straße ist während der Arbeiten über den Hainsbachweg möglich. Eine Umleitung wird ausgeschildert, so das Tiefbauamt weiter. Die von der Baustelle betroffenen Grundstücke sind weiterhin zu Fuß erreichbar.

