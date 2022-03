Grüne nominieren OB-Kandidatin Bauer

Heidelberg. Nun ist es amtlich: Theresia Bauer (56) tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg am 6. November an. Bei der Mitgliederversammlung von Bündnis 90/ Die Grünen am Mittwochabend in der Chapel in der Südstadt erhielt Bauer 94 von 114 Stimmen. 14 Stimmen gingen an die zweite Kandidatin Cornelia Wiethaler (58). Der Kreisvorstand hatte die Nominierung von Bauer empfohlen. Die amtierende baden-württembergische Wissenschaftsministerin hatte angekündigt, den Posten zum 25. September niederzulegen, um sich ganz auf den Wahlkampf in ihrer Heimatstadt Heidelberg konzentrieren zu können. Bauer ist seit 2001 für die Grünen im Landtag, seit 2011 ist sie Ministerin im Kabinett von Winfried Kretschmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1