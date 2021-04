Grüne aus der Region gratulieren Annalena Baerbock

Annalena Baerbock zieht für die Grünen als Kanzlerinnenkandidatin in den Wahlkampf - und Glückwünsche aus der Region begleiten sie. Im Januar 2019 hat Baerbock bei Besuchen in Heidelberg und Schriesheim überzeugt.

„Die Grünen an Neckar und Bergstraße freuen sich darauf, mit Annalena Baerbock als erster grüner Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahlen zu starten. Wir haben zwei starke Bundesvorsitzende, die seit drei Jahren gleichberechtigt zusammenarbeiten. Dies hat es ermöglicht, dass sich beide in Solidarität auf die Entscheidung für Annalena verständigen konnten“: So kommentiert die Kreisvorsitzende der Grünen, Fadime Tuncer, die Entscheidung ihres Vorsitzenden-Duos. Ihr Ko-Vorsitzender Uli Sckerl ergänzt: „Diese einvernehmliche Entscheidung ist gerade in Krisenzeiten und mit Blick auf die Grabenkämpfe bei CDU und CSU ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger. Politik geht auch ganz anders“. „Wir haben mit Annalena Baerbock eine großartige Kanzlerkandidatin“, formuliert Danyal Bayaz, Grünen-Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen-Bruchsal.

Klar und verlässlich

„Ich erlebe sie seit Jahren aus nächster Nähe. Sie verkörpert alles, was es braucht, um dieses Land in eine gute Zukunft zu führen. Sie hat einen klaren und verlässlichen Kompass, sie ist kompetent und sie macht sich schlau, bevor sie Entscheidungen trifft“, lobt Bayaz. Baerbock pflege „einen politischen Stil, der darauf abzielt, dass jeder sein Bestes einbringt, damit unser Land und unsere Gesellschaft vorankommen“. „Mit Annalena Baerbock würde Deutschland sicher besser regiert werden als wir es derzeit erleben, davon bin ich überzeugt“, fügt der Bundestagsabgeordnete für Schwetzingen hinzu. Rückblick: 7. Januar 2019. Die „Halle 02“ ist in dunkelgrünes Licht getaucht, fast entsteht die wohlige Atmosphäre eines Gewächshauses. Annalena Charlotte Alma Baerbock kommt direkt aus Schriesheim, wo sie auf Einladung der Bergsträßer Grünen im Historischen Zehntkeller in Schriesheim gesprochen hat.

Es ist der zweite Neujahrsempfang von vielen, die noch kommen werden für sie. „Ich fange in Baden-Württemberg an und arbeite mich langsam nach Norden und Osten“, plaudert sie keck - und hält vom ersten Moment an mit ihrer starken Präsenz das Publikum in Bann. Ganz anders als die damals noch als Kanzlerin-Kandidatin geltende Annegret Kramp-Karenbauer (CDU), die drei Tage später im SRH-Tower einen für viele eher schwachen Auftritt absolviert.

Baerbock nimmt nach jenem Januarabend in Heidelberg noch die letzte Maschine ab Frankfurt, um zu ihrer Familie nach Potsdam zu kommen. Als Mutter zweier kleiner Kinder habe sie 2018 „sehr intensiv überlegt, ob Familie und Parteivorsitz wirklich unter einen Hut gebracht werden können“. Aber: „Die Grünen sind die Partei der Frauenrechte und Gleichberechtigung“ - das könne man nicht immer betonen und es dann doch nicht leben, argumentierte sie - und das hat offensichtlich auch zwei Jahre später noch Bestand.

