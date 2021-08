Gründern „aus dem Ei“ helfen

Heidelberg. Eine tolle Idee oder Entdeckung – davon träumt wohl jeder Wissenschaftler. Ist das geschafft, wird der Weg zur Marktreife etwa eines Medikaments nicht weniger steinig. Im Heidelberg Innovation Park („hip“) siedelt sich nun ein amerikanisches Unternehmen an, das speziell Gründern aus dem Bereich Biotechnologie „aus dem Ei“ helfen möchte: Mit Beratung, Netzwerkunterstützung und mitwachsenden Labors und Büros hat BioLabs in Amerika bereits mehr als 650 Start-ups unterstützt. Am Montag ist der erste Spatenstich in Europa gesetzt worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Brutkasten für biotechnologische Unternehmen BioLabs Heidelberg ist der erste europäische Standort eines amerikanischen Unternehmens, das Johannes Frühauf vor zehn Jahren gegründet hat. Firmengründer aus dem Bereich der Lebenswissenschaften sollen auf dem Weg zur Entwicklung und Vermarktung ihrer Produkte und Anwendungen unterstützt werden. Im BioLab Heidelberg, der sich als „Inkubator“ (Brutkasten) versteht und auf einem 20 000 Quadratmeter großen Grundstück im Heidelberg Innovation Park (hip) errichtet wird, sollen sie sich mit anderen Gründern mitwachsende Büros und Labore teilen können. Die ersten Mieter sollen im Dezember 2021 einziehen – dann aber voraussichtlich erst in provisorische Container-Räume. Bis April 2022 soll das in Modulbauweise errichtete Gebäude fertig sein. In der Rhein-Neckar-Region soll – mit großer Unterstützung des Landes – in den nächsten Jahren ein neuer Innovationscampus entstehen. Die kürzlich gegründete „Health & Life Science Alliance Heidelberg-Mannheim“ soll die Region zum größten biotechnologischen Cluster der Welt entwickeln. Partner sind dabei neben den Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim das EMBL und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) miro

Vier Baufelder entwickelt die Gustav Zech Stiftung Management GmbH in Sichtweite im hip – der Inkubator füllt eines davon. Zwei weitere sollen den Life-Science-Gründern in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung Raum geben. Das Unternehmen, das gerade am südlichen Bahnhofsvorplatz die größte Baustelle der Stadt managt, hat das Grundstück gekauft und wird es an BioLabs Heidelberg vermieten. Dieses Unternehmen von Johannes Frühauf möchte seine künftigen Mieter sehr streng quasi handverlesen. Rund 80 Kandidaten hätten bereits ihr Interesse signalisiert. Durchschnittlich zwei bis zweieinhalb Jahre bleiben die „Frischlinge“ im BioLab.

Die Ansiedelung sei ein „wirklich starkes Signal“, freut sich die Heidelbergerin und baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die für den Spatenstich sogar ihren Sommerurlaub unterbrach. „Superschlau“ sei die Entscheidung, sich hier anzusiedeln, findet sie. Denn mit den weltweit renommierten Forschungszentren DKFZ und EMBL sowie der Universität sei hier vieles schon vorhanden. Wie wichtig die Lebenswissenschaften für die Gesellschaft seien, habe zuletzt gerade die Pandemie gezeigt, fügte Bauer hinzu. „Gründungen im Life-Science-Bereich sind besonders schwierig“, erklärt die Ministerin, „sie können schnell scheitern“. Hier gebe es „kurze Wege, die jungen Talente zu finden“.

„Es sieht aus wie ein Gebäude“, beschreibt der Mediziner Frühauf, der in Heidelberg promovierte, bevor er nach Boston ging und dort BioLabs gründete, „aber es ist vor allem eine Plattform. Es geht um die Gemeinschaft“, verweist er auf „wenig Mauern und viele Glasscheiben“, die den Austausch der Wissenschaftler auf ihrem Weg zur Genehmigung und Marktreife fördern sollen. 14 Co-Working-Labore hat Frühauf in den USA in neun Städten bereits aufgebaut. 350 Start-ups nutzen diese Infrastruktur aktuell. 30 haben sich im vergangenen Jahr mit Fragestellungen rund um Covid 19 beschäftigt, ergänzt eine Sprecherin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Ohne BioLab waren wir ganz sicher nicht nach Heidelberg gekommen“, betont Birgit Zech, CEO von „Anavo therapeutics“. In den Niederlanden 2020 gegründet, möchte das Unternehmen mit anfangs „vier bis fünf“ Mitarbeitern in Heidelberg ein Medikament für die Krebsbehandlung weiterentwickeln. Es sind die ersten Mieter. Mit der aktuellen Größe eines mittelständischen Unternehmens könnten die dafür notwendigen Laborgeräte gar nicht finanziert werden. 20 Exzellenzcluster-Standorte habe sie mit einem Fragenkatalog abtelefoniert, berichtet Zech – die nichts mit dem Bauträger, der Gustav Zech Stiftung Management GmbH aus Hamburg, zu tun hat. Drei Standorte seien in der engen Auswahl gewesen, Heidelberg habe als Stadt und als Sitz von EMBL und DKFZ gepunktet. Aber ohne die Möglichkeit, mit anderen Gründern zusammenzuarbeiten und die Geräte zu teilen, wäre die Standortwahl nicht für die Unistadt am Neckar gefallen. Und das, obwohl Heidelberg auch einen „emotionalen Trumpf“ bot: Zech ist hier geboren. Als sie zwei Jahre alt war, zog die Familie weg. „Als wir den ,hip’ konzipierten, hatten wir genau solche Partner wie BioLabs vor Augen“, freut sich Stadtchef Eckart Würzner über die Ansiedlung: „innovativ, international vernetzt und mit einem Fokus auf ein absolutes Zukunftsfeld.“

Konzeption und Anlaufphase verantwortete BionRH, das Life-Science-Cluster der Metropolregion. Während Start-ups und Investoren schnell gefunden worden seien, habe sich die Standortsuche als kompliziert erwiesen, fasst Direktorin Julia Schaft zusammen – und dankte der Stadt für die Unterstützung.