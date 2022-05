Großkontrolle in Heidelberg-Rohrbach: Über 200 Bahn-Fahrgäste ohne gültiges Ticket

Heidelberg. Im Heidelberger Stadtteil Rohrbach hat am Donnerstag eine Kontrollaktion zur Steigerung der Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt, überprüfte die Verkehrspolizei Heidelberg zusammen mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr Fahrgäste an der Straßenbahnhaltestelle Rohrbach-Süd.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Folgende Feststellungen wurden gemacht:

220 Fahrgäste wurden ohne gültigen Fahrerschein angetroffen

Eine Person gab bei der Überprüfung einen falschen Namen an

Drei Personen verstießen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen

Gegen zwei Personen wird wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt

Gegen eine Person wird wegen des Verdachts des Pflichtversicherungsgesetzes ermittelt.

Insgesamt nahmen an der Kontrolle elf Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei teil sowie 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv. Laut Polizei haben sich solche Kontrollaktionen bewährt und tragen zur Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung der Fahrgäste bei. Weitere Kontroll-Aktionen werden bereits geplant.