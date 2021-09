Großeltern stammen aus Deutschland

Heidelberg. Er spricht neben Deutsch auch Slowakisch, Portugiesisch, Spanisch und Französisch – und seine Muttersprache Englisch sowieso: der US-amerikanische Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf. Jetzt war er zu Besuch im Heidelberg Innovation Park (hip) – unter anderem zur Eröffnung der DAI-Schule,

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat den Generalkonsul getroffen. Würzner und Scharpf sprachen nach Mitteilung eines Stadtsprechers am Rande der Eröffnung der neuen DAI-Schule über die deutsch-amerikanischen Beziehungen und die Negativfolgen für den transatlantischen Austausch aufgrund der fortbestehenden Reisebeschränkungen in Folge der Corona-Pandemie.

Seit August im Amt

OB Eckart Würzner (l.) und Generalkonsul Norman T. Scharpf. © Tobias Dittmer

Scharpf ist seit dem 6. August Generalkonsul im US-Generalkonsulat Frankfurt. Von August 2018 bis Dezember 2020 war er stellvertretender Leiter des Büros des US-Außenministers, leitete dessen Sekretariat und war für die Organisation der Auslandsreisen des Außenministers verantwortlich. Er ist ein Berufsdiplomat im Rang eines Gesandten-Botschaftsrats. Zuvor war er unter anderem in Österreich und der Slowakei tätig. Der neue Generalkonsul wuchs in Washington, DC auf. Drei seiner Großeltern waren die Enkelkinder von Deutschen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Hessen und Baden-Württemberg in die USA ausgewandert waren. miro