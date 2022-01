Großeinsatz am Neckarufer - Polizei sucht nach Person

Heidelberg. Ein großes Aufgebot an Eisatzkräften hat am Freitagabend am Heidelberger Neckarufer nach einer möglicherweise in Not geratenen Person gesucht. Wie die Polizei berichtete, ging gegen 21 Uhr beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte ein Hinweis ein, wonach sich eine Person am Heidelberger Iqbal-Ufer in den Fluss begeben haben könnte.

Gegen 23 Uhr machte sich auch ein Taucher in den Neckar auf. © Priebe

Neben starken Kräften der Heidelberger Polizeireviere waren auch die Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und Personenspürhunde an der Suche beteiligt. Später wurde auch ein Taucher der DLRG eingesetzt.

Laut der Beamten wurden die Suchmaßnahmen zu Wasser und an Land, nachdem der Neckar sowie der Uferbereich weitläufig abgesucht worden waren, kurz nach Mitternacht ergebnislos eingestellt.