Große Mengen Müll illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg. Unbekannte haben in Heidelberg eine größere Menge Müll illegal entsorgt. Wie das Polizeipräsidium Einsatz mitteilt, entdeckte eine Streife der Wasserschutzpolizei am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr im Bereich der Bahnüberführung hinter der Leitplanke der L 637 den Abfall im Gebüsch. Bei der Überprüfung konnten elf mit Bauschutt gefüllte Müllsäcke, Brennstoffe zum Grillen, verschiedene Lacke und Lasuren sowie Betriebsmittel für Fahrzeuge festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass die Chemikalien, die eine erhebliche Umweltgefahr darstellen, von den unbekannten Tätern mithilfe eines Fahrzeugs an der Örtlichkeit abgeladen wurden. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06221/137483 zu melden.

