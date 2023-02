Große Kastanien müssen in Heidelberg gefällt werden

Heidelberg. Sie sind bereits abgestorben und müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden: zwei Kastanienbäume, die an der Neuenheimer Landstraße kurz vor dem Abzweig der Uferstraße Richtung Neckarwiese stehen. Wie die Stadt Heidelberg mitteilte, seien die Bäume in den vergangenen Jahren krank gewesen, die Hitzesommer der letzten Jahre hätten sie zudem nachhaltig geschwächt. Pilzkrankheiten sorgten dann für das rasante Absterben des Baumes. In den kommenden Tagen werde das städtische Landschafts- und Forstamt die Kastanien fällen.



Im Laufe des Jahres sollen Ersatzbäume nachgepflanzt werden, hieß es weiter. Vorher werde jedoch der Standort verbessert. Denn bisher standen die Bäume laut Stadtverwaltung in einem Gemisch aus wenig geeignetem Unterbau aus Sand und Geröll. Deshalb werde die Baumgrube ausgehoben und mit Baumsubstrat aufgefüllt, so dass die Bäume künftig bessere Voraussetzungen für ihr Wachstum haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1