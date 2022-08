Große Förderung für Opitz

Heidelberg. Mit seinen „ERC-Consolidator Grants“ unterstützt der Europäische Forschungsrat (ERC) exzellente Wissenschaftler beim Ausbau ihrer unabhängigen Karriere. Christiane Opitz vom Deutschen Krebsforschungszentrum kann sich dieses Jahr über die prestigeträchtige ERC-Förderung freuen. Die zwei Millionen Euro Fördermittel ermöglichen ihr nun, die komplexe und widersprüchliche Rolle zu untersuchen, die ein zelleigener Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AHR) bei der Krebsentstehung spielt. Die Ergebnisse sollen dabei helfen, Strategien zu entwickeln, wie der Rezeptor als Ziel von Krebstherapien beeinflusst werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Christiane Opitz freut sich über die neue Förderung. © Susanne Röck/Uni Innsbruck

In den nächsten fünf Jahren ist das Ziel des Forschungsprojekts von Christiane Opitz, die Komplexität der AHR-Aktivierung und der AHR-Effekte besser zu verstehen. Opitz und ihr Team wollen künftig vorhersagen können, bei welchen Krebspatienten der AHR eine Rolle spielt. Ist eine solche Stratifizierung möglich, so könnten in Studien neue Behandlungsstrategien erprobt werden, die darauf abzielen, die Aktivität des AHR mit zielgerichteten Wirkstoffen zu beeinflussen: Seine tumorfördernde Wirkung zu unterdrücken und die Immunabwehr gegen die Krebszellen wiederherzustellen.

Beeindruckende Karriere

Christiane Opitz absolvierte parallel zu ihrem Medizinstudium in Heidelberg, den USA, Schweden und der Schweiz einen Masterstudiengang in Molekularer Zellbiologie. Nach ihrer Promotion zum Doktor der Medizin forschte sie als Postdoc an der Uni Indianapolis, USA, an der Uni Tübingen und am DKFZ. 2013 baute Opitz am DKFZ eine Nachwuchsgruppe auf, seit diesem Jahr leitet sie eine Forschungsabteilung.

Opitz wurde mit zahlreichen hochrangigen Wissenschaftspreisen ausgezeichnet: mit dem Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem Bayer Early Excellence Award, dem Hella Bühler Preis der Universität Heidelberg oder dem Ita Askonas-Preis der European Federation of Immunological Societies. red