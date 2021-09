Große Ehre der Stadt für Torch

Heidelberg. Heidelberg verleiht dem Hip-Hop-Star Torch die Richard-Benz-Medaille: Frederik Hahn, wie der Musiker bürgerlich heißt, bekommt die Auszeichnung auch als Geburtstagsgeschenk, denn er feiert seinen 50. Geburtstag.

Torch (l.) und Toni-L (r.) begannen ihre Karriere in Heidelberg. © Philipp Rothe

„Torch ist ein Pionier und die treibende Kraft der Hip-Hop-Kultur in Deutschland und Heidelberg“, begründet die Stadt in einer Mitteilung die geplante Auszeichnung. „Mit seinem Ansatz der Verschmelzung von Rap, Philosophie und Literatur inspiriert er Menschen unterschiedlichster Generationen, sozialer Schichten und kultureller Hintergründe“ habe er sich vielschichtige Verdienste erworben. Ob Max Herre, Omid Nouripour oder Jan Delay – Musikergenerationen profitierten von Torchs Wirken. Mitte der 1980er-Jahre sei er einer der Vorreiter der damals neuen Kunstformen Graffiti und Street-Art in der Rhein-Neckar-Region gewesen und gehörte zur ersten Breakdance-Generation Europas. Der Rapper sei daher ein „Botschafter Heidelbergs“. Als Initiator und Kopf des Projekts „Hip-Hop-Archiv Heidelberg“ sorge er auch dafür, dass diese Kultur nachhaltig mit der Stadt verknüpft bleibe. Torch und sein Kollege Toni Landomini (Toni L.) haben dem Stadtarchiv schon viele Exponate für ein künftiges Hip-Hop-Museum übergeben. Mit Graffiti bedruckte T-Shirts, Schallplatten und Aufnahmegeräte aus der Frühzeit der elektronischen Klangerzeugung gehören zu den Erinnerungsstücken, die überreicht wurden.

Nur zehn lebende Preisträger

Die Würdigung ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt an ihre Bürger vergeben kann. Die Richard-Benz-Medaille erinnert an den in Heidelberg verstorbenen Germanisten und Kulturhistoriker Richard Benz (1884-1962). Sie wurde „als Bekenntnis der Stadt zu ihrem kulturellen Leben“ gestiftet und wird seit 1976 verliehen. Höchstens zehn lebende Personen können Träger der Medaille sein.

Historiker Michael Buselmeier erhielt die Auszeichnung 2003, Mäzen Manfred Lautenschäger 2009, Zimmertheater-Intendantin Ute Richter 2013, und die Künstler Werner Schaub und Klaus Staeck 2016 und 2018. miro

