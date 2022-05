Heidelberg. In der Heidelberger Bahnstadt ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brennt ein größerer Gebäudekomplex in der Speyerer Straße, die stadtauswärts voll gesperrt ist. Auch die Straße "Langer Anger" ist gesperrt. Wo es in dem Gebäude brennt und ob Personen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit noch unklar. Aktuell ist eine große Rauchwolke über dem Heidelberger Stadtteil Bahnstadt zu sehen.

