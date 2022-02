Großbaustelle beendet: Linien 23 und 24 fahren wieder durch Leimen

Heidelberg. Am Wochenende 26./27. Februar darf man kostenlos zwischen Leimen und Heidelberg mit den Straßenbahnen 23 und 24 fahren: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) feiert mit dem Aktionswochenende den Abschluss der Großbaustelle im Zentrum der Kreisstadt Leimen. Zwei Jahre lang sind zwischen Kurpfalz-Centrum und dem südlichen Stadtausgang Gleise und Gleisanlagen ausgetauscht, die Fahrbahn saniert und barrierefreie Haltestellen eingerichtet worden. 17,6 Millionen Euro hat das insgesamt gekostet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Montag, 21. Februar, fahren die Straßenbahnen wieder bis zur Endhaltestelle Leimen Friedhof durch. Fast zwei Jahre waren Bereiche der Römerstraße und Nußlocher Straße gesperrt gewesen. Nun sind die Bauarbeiten, die nicht nur Gleise und Straßenbelag, sondern auch Leitungsmasten und im Untergrund Wasser- und Abwasserrohre umfassten, zwei Wochen vor der Zeit beendet. Der Kostenrahmen sei ebenfalls eingehalten worden, freuten sich Vertreter der RNV gemeinsam mit Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und Staatssekretärin Elke Zimmer am Donnerstagvormittag bei der offiziellen Übergabe.

Das Land bezuschusste die Infrastrukturmaßnahme mit 6,6 Millionen Euro. Der barrierefreie Ausbau der Haltestellen sei ein Stück Teilhabe, betonte Zimmer den sozialen Aspekt der Modernisierung. Bequem und zügig sei es so möglich, in andere Städte zu kommen. Die aus Mannheim stammende Staatssekretärin im Verkehrsministerium kam zur offiziellen Übergabe per ÖPNV: „Ich bin mit der S-Bahn bis Heidelberg-Südstadt gefahren und dann in die Linie 23 umgestiegen. Es geht gut!“ sagte sie. Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Nutzerzahlen des ÖPNV zu verdoppeln. „Der ÖPNV hat dann eine Chance, wenn wenn er attraktiv ist“, gibt Reinwald zu, „dass wir noch weitere Ideen haben“. So sei gerade eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden, die Nutzen und Kosten einer Verlängerung der Straßenbahnlinie über Nußloch bis Wiesloch untersuche.

Verlängerung bis Nußloch

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Solch einen Ansatz hatte es bereits vor zehn Jahren gegeben - eine Förderfähigkeit wurde damals nicht attestiert. „Die Region hat sich unglaublich entwickelt und verändert“, sieht der Technische Geschäftsführer der RNV, Martin in der Beek, nun andere Voraussetzungen.

Seit März 2022 war an dem Abschnitt gebaut worden. Das sei auch dringend notwendig gewesen, beschreibt Michael Jäger, Geschäftsführer der Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB), den heiklen Zustand der Trasse vorher: 11,5 Millionen Euro investiert die HSB als Gleisbesitzer in die „sehr komplexe Baustelle“.

Investition statt „Dornröschenschlaf“ während der Pandemie: Das Land habe Mut gemacht zu dieser Investition, blickte in der Beek zurück. Zwischen den Haltestellen Kurpfalz-Centrum und Moltkestraße liegt nicht mehr nur ein Gleis im Boden - der Bereich ist zweigleisig geworden. Das erleichtere den pünktlichen Betrieb der Linien 23 und 24, fügte der Technische Geschäftsführer hinzu. Außerdem sei es „eine Vorratsinvestition in die Zukunft“: Sollte der Ausbau des Netzes Richtung Süden eines Tages kommen, sei dieser Teilabschnitt schon bestens darauf vorbereitet.

Weil Pandemie-bedingt ein Fest zum Abschluss der Maßnahme nicht möglich ist, gibt es stattdessen am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Februar, freie Fahrt: Zwischen Leimen-Friedhof und Heidelberg Bismarckplatz beziehungsweise Hauptbahnhof braucht man kein Ticket für die Linie 23 und 24.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3