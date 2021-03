Heidelberg. Von Michaela Roßner

Drei Jahre Bauzeit veranschlagt Um eine Modernisierung beziehungsweise einen Neubau des RNV-Betriebshofs wird seit vielen Jahren diskutiert. Unterschiedliche Standorte wurden geprüft. Zuletzt gab es einen Beschluss für einen Neubau auf der Ochsenkopfwiese in Wieblingen. Dagegen wandte sich Mitte 2019 ein Bürgerentscheid. Im Dezember 2019 zog der Gemeinderat seinen Beschluss zurück und votierte für einen Neubau am alten Standort in Bergheim. Für den Bau, der 2025 beginnen soll, werden drei Jahre veranschlagt. Inbetriebnahme des neuen Betriebshofs wäre dann 2028. Mehr als 65 Millionen Euro sind für den Neubau kalkuliert. Dazu kommen Kosten für etwaige dezentrale Abstellflächen. Grob die Hälfte der Kosten soll über Fördergelder finanziert werden. Zwar investiert zunächst die RNV, aber die Stadt rechnet mit jährlichen Folgekosten von 2,4 Millionen Euro über den Verlustausgleich. miro

Heidelberg. Es ist eine Empfehlung an den Gemeinderat, aber auch ein grundsätzliches Signal: Der Heidelberger Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht gegeben für die Sanierung des RNV-Betriebshofs am Standort in Bergheim. Noch keine (Vor-) Entscheidung gab es zu den besonders im Heidelberger Süden stark kritisierten zusätzlichen Abstellgleisen für Straßenbahnen. Es soll geprüft werden, ob beide Varianten („Rohrbach-Süd“ und „Berufsschule“) eventuell kleiner werden und möglicherweise parallel die zusätzlichen Kapazitäten bringen können.

Rund drei Stunden diskutierten die Ausschussmitglieder, die per Videokonferenz im Rathaus zugeschaltet waren, während Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Verwaltungsmitarbeiter im Neuen Sitzungssaal die Tagesordnungspunkte aufriefen.

Gemeinderat am 6. Mai gefragt

„Wir haben vor anderthalb Jahren einen umfangreichen Arbeitsauftrag von Ihnen erhalten und inzwischen voll erfüllt“, sagte Odszuck. Nach einem Bürgerentscheid gegen den Umzug des Betriebshofs auf die Große Ochsenkopfwiese hatte der Gemeinderat seinen Beschluss zurückgenommen und entschieden, dass in Bergheim geplant werden solle. In drei Bezirksbeiräten und bei einer digitalen Bürgerinfo waren die nun vorgelegten Pläne bereits vorgestellt worden. Am 6. Mai soll der Gemeinderat entscheiden.

Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes, erläuterte den Entwurf, ging auf den „Emil-Maier-Park“ ein, der Grün ins urbane Wohnen bringen soll. Das heutige Dezernat 16 soll zunächst bei den Planungen außen vor bleiben. „Wir haben hier eine nicht so schlechte Bausubstanz und die ehemalige Fahrzeughalle ist ein großes Plus“, ging die Amtsleiterin ins Detail.

Frank Dommasch (Rhein-Neckar-Verkehr GmbH) ist inzwischen der dritte Projektleiter, der „am Zug“ ist: Seit Jahrzehnten wird die Sanierung der Bahn- und Buswerkstatt an der Bergheimer Straße diskutiert, fasste der Technische RNV-Geschäftsführer Martin in der Beek zusammen. „Die Dringlichkeit wächst weiter, wir brauchen eine gute Lösung“, appellierte er. „Prüfauftrage kosten viel Geld und Zeit. Wir schmeißen einen Haufen Geld raus für den Betriebshof und bekommen doch nicht mehr“, argumentierte in der Beek. „Wir haben jeden Sinn und Unsinn geprüft“, fasste Odszuck zusammen.

Platz für 50 Straßenbahnen

Bis 2040 würden Kapazitäten für 50 Straßenbahnen benötigt, rechnete Dommasch vor. Denn bis dahin soll es Straßenbahnlinien nach Patrick-Henry-Village und Schwetzingen, ins Neuenheimer Feld und ins interkommunale Gewerbegebiet Leimen/Heidelberg geben. Heute gibt es 38 Fahrzeuge, 32 davon werden für den Betrieb im aktuellen Netz benötigt. Der Umbau wird eine Kniffelei werden: „Die Werkstatt muss immer in Betrieb bleiben“, erklärte Dommasch, wie Teilabriss und Schienenverlegung in drei aufeinanderfolgenden Phasen organisiert sein werden. „Aber es ist machbar“, betonte er.

Zusätzliche Gleise in Planung

„Wir haben die eierlegende Wollmichsau gefunden – aber sie reicht nicht aus für die Bauzeit“, verwies Odszuck auf die auch nach Dienstag offene Frage der zusätzlichen Abstellkapazitäten.

Sören Michelsburg (SPD) machte mit einem veränderten Antrag den Weg frei zur Abstimmung: Für Rohrbach-Süd und Wieblingen sollen „abgespeckte“ Gleisreserven untersucht und im nächsten Ausschuss vorgestellt werden. „Mit solch einer Idee könnten auch die Rohrbacher leben“, ergänzte sein Parteikollege Karl Emer.

Bisher sah die Planung vor, dass entweder an der Haltestelle Rohrbach-Süd auf rund 5000 Quadratmetern sechs Gleise gebaut würden, auf denen bis zu 18 Bahnen Platz hätten – oder eine dezentrale Abstellfläche an der Haltestelle „Berufsschule“ in Wieblingen entsteht.