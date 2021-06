Grillplätze gesperrt

Rhein-Neckar. Wegen erhöhter Waldbrandgefahr sperrt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises alle öffentlichen Grillplätze in der Rheinebene. Grund dafür sind die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit. Betroffen sind unter anderem die Wälder in Brühl, Hockenheim, Oftersheim, Sandhausen, Wiesloch, Walldorf und Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis). Das Kreisforstamt weist darauf hin, dass auch weggeworfene Zigarettenkippen und herumliegende Glasscherben ausreichen, um einen Brand zu entfachen.

Wald in Gefahr

„Wir beobachten die Lage im Wald seit Tagen. Leider ist insbesondere in der Rheinebene keine Verbesserung in Sicht“, so Forstbezirksleiter Philipp Schweigler. Das Kreisforstamt bittet daher um Verständnis für die Entscheidung. Die Gefahren und Auswirkungen eines unkontrollierten Feuers im Wald wären zu fatal, denn Feuer bedroht nicht nur den Lebensraum von Tieren und Pflanzen, sondern kann auch auf waldnahe Wohnhäuser übergreifen und die Bevölkerung gefährden. Gleichzeitig vernichtet es Rohstoffe, gespeicherte Energie und setzt dabei in Bäumen gebundenes CO2 frei.

Vorsorglich weist das Kreisforstamt auch in diesem Zusammenhang nochmals auf das gesetzliche Rauchverbot im Wald hin, das vom 1. März bis 31. Oktober ohnehin gilt. Die vorsätzliche oder fahrlässige Missachtung der Sperrung der Grillplätze oder des Rauchverbots im Wald können Ordnungswidrigkeiten mit erheblichen Bußgeldern nach sich ziehen. red