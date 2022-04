Gratis-ÖPNV kommt an

Heidelberg. Ohne Fahrschein zu Einkauf oder Einkehr in die Stadt fahren: An vier Samstagen hat Heidelberg im März und April getestet, wie ein kostenloser ÖPNV ankommt. Nun ziehen Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH eine positive Bilanz: Durchschnittlich 15 Prozent mehr Fahrgäste seien in Bus und Bahn eingestiegen. In einem nächsten Schritt soll nun Menschen bis 18 Jahren ein kostenloses Ticket angeboten werden. Senioren könnten parallel ein 365-Euro-Ticket fürs ganze Jahr lösen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während an den vier Samstagen vor dem Aktionszeitraum durchschnittlich 67 000 Menschen in heidelberg mit Bus und Bahn unterwegs waren, sind es an den vier Gratis-Samstagen 78 000 gewesen, hat die RNV mit Fahrgastzählern und Hochrechnungen ermittelt. Im Rest des Verkehrsgebiets habe es einen solchen Anstieg nicht gegeben.

„Wir haben es an den vier Samstagen klar gesehen: Der kostenfreie ÖPNV bewegt die Menschen zum Umstieg“, erklärte Würzner. Das habe sich am Kundenstrom in der Innenstadt ablesen lassen: An allen vier Samstagen zusammen seien am Eingang der Hauptstraße durchschnittlich 6,5 Prozent mehr Passanten gezählt worden. Rechne man den „Schnee-Samstag“ 2. April heraus, seien es sogar pro Samstag durchschnittlich 16 Prozent mehr potenzielle Kunden in der Fußgängerzone gewesen. miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2